Tienduizenden aanmeldingen voor mogelijke claim na datalek

AMSTERDAM (ANP) - Tienduizenden vrouwen van wie gegevens zijn gestolen bij de hack bij laboratorium Clinical Diagnostics, hebben zich al aangesloten bij initiatieven voor een mogelijke collectieve schadeclaim. Advocatenkantoor Van Diepen Van der Kroef had woensdagochtend zo'n 50.000 aanmeldingen binnen, zegt advocaat Michaël Dol. Bij DHKV Advocaten staat de teller op 18.000 aanmeldingen, laat advocaat Floris Vulto weten.

"Ik wist niet wat ik zag toen ik vanmorgen de aanmeldingen bekeek", zegt Dol. Het aantal aanmeldingen bij zijn kantoor komt overeen met ongeveer een tiende van het totale aantal gedupeerden. Een mogelijke claim zou onder meer op nalatigheid in het beveiligen van de informatie worden gebaseerd.

Wie zich aanmeldt, hoeft daar nu niets voor te betalen. Het idee is dat de kantoren en financiers van een proces een deel van de schadevergoeding krijgen als de zaak wordt gewonnen.