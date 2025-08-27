Terneuzen verbiedt recreatie op vakantiepark van Peter Gillis

TERNEUZEN (ANP) - De gemeente Terneuzen verbiedt per direct recreatie op het vakantiepark Marina Beach in het Zeeuws-Vlaamse Hoek van ondernemer en televisiebekendheid Peter Gillis. Burgemeester Erik van Merrienboer van de gemeente Terneuzen heeft besloten geen exploitatievergunning voor het park te verlenen. Ook is besloten de alcoholwetvergunning en horeca-exploitatievergunning voor Marina Beach in te trekken. Het park staat al geruime tijd te koop.

De gemeente Terneuzen besloot in februari vorig jaar een exploitatievergunning verplicht te stellen voor Marina Beach en andere campings en recreatieparken met meer dan 35 verblijfsplekken. Daardoor kan de gemeente een zogenoemde Bibob-toets laten uitvoeren om te onderzoeken of recreatieondernemers zich schuldig maken aan illegale praktijken.

Een Bibob-onderzoek was voor de burgemeester aanleiding de exploitatievergunning te weigeren. Over de inhoud van het onderzoek mag de gemeente niets naar buiten brengen.