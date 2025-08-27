ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Terneuzen verbiedt recreatie op vakantiepark van Peter Gillis

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 10:41
anp270825078 1
TERNEUZEN (ANP) - De gemeente Terneuzen verbiedt per direct recreatie op het vakantiepark Marina Beach in het Zeeuws-Vlaamse Hoek van ondernemer en televisiebekendheid Peter Gillis. Burgemeester Erik van Merrienboer van de gemeente Terneuzen heeft besloten geen exploitatievergunning voor het park te verlenen. Ook is besloten de alcoholwetvergunning en horeca-exploitatievergunning voor Marina Beach in te trekken. Het park staat al geruime tijd te koop.
De gemeente Terneuzen besloot in februari vorig jaar een exploitatievergunning verplicht te stellen voor Marina Beach en andere campings en recreatieparken met meer dan 35 verblijfsplekken. Daardoor kan de gemeente een zogenoemde Bibob-toets laten uitvoeren om te onderzoeken of recreatieondernemers zich schuldig maken aan illegale praktijken.
Een Bibob-onderzoek was voor de burgemeester aanleiding de exploitatievergunning te weigeren. Over de inhoud van het onderzoek mag de gemeente niets naar buiten brengen.
Vorig artikel

GL-PvdA steunt buitenlandbeleid alleen bij stappen tegen Israël

Volgend artikel

PVV wil rompkabinet alleen steunen na strenge asielmaatregelen

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

ANP-527045868

Is het niet juist handiger om links te blijven rijden op de snelweg?

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt