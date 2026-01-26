GL-PvdA wil samenwerking NPO en streamingdiensten mogelijk maken

DEN HAAG (ANP) - Publieke omroepen moeten samen met streamingdiensten series kunnen maken, stelt Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA). Het is volgens Mohandis nu nog onduidelijk of omroepen die samenwerking mogen aangaan, of dat dit het dienstbaarheidsverbod schendt. Hij wil dat dit wordt opgehelderd.

Het dienstbaarheidsverbod houdt in dat publieke omroepen niet mogen bijdragen aan "meer dan normale winst of ander concurrentievoordeel" van commerciële partijen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de omroepen geen samenwerking mogen aangaan met de commerciële streamingdiensten.

Als voorbeeld noemt Mohandis de Belgische series Undercover en Knokke Off, die door de publieke omroep VRT en Netflix zijn gemaakt. Volgens het Kamerlid kan de samenwerking leiden tot kwalitatief goede Nederlandse series in het Nederlands en vergroot het de naamsbekendheid van de omroepen. "Zo blijft de publieke omroep relevant in een digitaal tijdperk, kunnen streamingdiensten zich ook met lokale content onderscheiden en wordt de positie van de makers versterkt."

Steun

BNNVARA, AVROTROS en de koepelorganisatie voor streamingdiensten in Nederland scharen zich achter het plan van GroenLinks-PvdA. "Samenwerking met commerciële platforms stelt ons in staat om het budget en de kwaliteit van fictieseries te vergroten én nieuwe doelgroepen te bereiken die we via traditionele kanalen minder goed bedienen", zegt directeur content van BNNVARA Susanne Kunzeler in een persbericht.

Maandag wordt in een commissiedebat in de Tweede Kamer gesproken over de mediabegroting. Het gaat dan onder meer ook over de bezuinigingen die eraan zitten te komen. Mohandis wil die bezuinigingen uitstellen tot de hervorming van de NPO in 2029, zodat er niet eerst bezuinigd hoeft te worden voordat de omroepen in 2029 samengaan in nieuwe omroephuizen.