Voormalige premier Zuid-Korea Lee Hae-chan overleden

HO CHI MINH-STAD (ANP/AFP) - De Zuid-Koreaanse oud-premier Lee Hae-chan is overleden tijdens een bezoek aan Vietnam. De 73-jarige politicus stierf aan de gevolgen van een hartaanval.

Lee begon zijn politieke carrière als studentenactivist en werd in de jaren zeventig gevangengezet omdat hij een democratische beweging leidde. Hij diende zeven termijnen in het parlement en was van 2004 tot 2006 premier. Lee speelde een grote rol bij de hervorming van de regering. De gedreven politicus kwam vaak in conflict met politieke tegenstanders, maar werd beschouwd als een slimme strateeg die vier presidenten, onder wie de huidige, hielp het presidentschap te veroveren.

"Het land heeft een groot mentor in de geschiedenis van onze democratie verloren", zei president Lee Jae-myung in een reactie. "Hij heeft zijn leven gewijd aan het beschermen en bevorderen van democratische waarden tijdens onze turbulente moderne geschiedenis."