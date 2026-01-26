ECONOMIE
De scanauto zit er vaak naast – en jij betaalt de rekening

Tech, AI, auto
door Dirk Kruin
maandag, 26 januari 2026 om 7:40
bijgewerkt om maandag, 26 januari 2026 om 10:02
ANP-541574726
De scanauto gold ooit als een wonder van efficiëntie: in één straatrit duizenden kentekens checken en automatisch beboeten wie niet betaald heeft. Maar in de praktijk rammelt het systeem aan alle kanten. In steeds meer gemeenten duiken voorbeelden op van foutief geregistreerde boetes, van verkeerd gelezen kentekens tot auto’s die helemaal niet geparkeerd stonden. In Amsterdam gaat het volgens de gemeente om 2 procent van de boetes die na protest wordt ingetrokken. En omdat weinig mensen protesteren (onfeilbare scanauto, niet waar) zal het percentage hoger liggen.
De foutmarge blijft meestal geheim, maar interne cijfers wijzen erop dat een paar procent van alle boetes onterecht is. Dat lijkt weinig, maar bij miljoenen controles per jaar loopt dat uit op tienduizenden valse beschuldigingen. Toch vertrouwen gemeenten blind op hun computersysteem – en moeten burgers zelf maar bewijzen dat ze níét fout stonden.
Bezwaar maken heeft zin: uit cijfers van de RDW en meerdere lokale onderzoeken blijkt dat een aanzienlijk deel van de bezwaren wordt toegekend. Vaak is een betaalbewijs of GPS-data al genoeg om een boete kwijtgescholden te krijgen. Maar veel automobilisten slikken de straf uit gemak, waardoor de fout onopgemerkt blijft.
De les is duidelijk: technologie is handig, maar niet onfeilbaar. Als je zeker weet dat je hebt betaald, laat die scanauto je niet intimideren – en vecht je boete aan.

