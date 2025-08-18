ECONOMIE
GroenLinks-PvdA wil dat twee derde in sociale huurwoning mag

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 18:13
anp180825131 1
DEN HAAG (ANP) - Twee derde van de Nederlanders moet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen, vindt GroenLinks-PvdA. In het maandag gepubliceerde concept-verkiezingsprogramma schrijft de partij dat de inkomensgrenzen omhoog moeten om dat te regelen. "Zo krijgen starters en de middenklasse toegang tot betaalbare woningen."
De partij heeft het over "Woningbouwcorporaties Nieuwe Stijl" die een grote rol moeten krijgen bij nieuwbouwprojecten, al is het verschil met de huidige corporaties niet direct duidelijk. GroenLinks-PvdA wil al langer de winstbelasting voor woningcorporaties afschaffen. Jaarlijks moeten de corporaties "tienduizenden woningen extra bouwen".
Mensen met een te hoog inkomen mogen niet in een sociale huurwoning gaan wonen. Volgens corporatiekoepel Aedes viel vorig jaar 46 procent van de Nederlandse huishoudens onder de inkomensgrens. Dit jaar ligt die grens voor eenpersoonshuishoudens op 49.669 euro. GroenLinks-PvdA noemt in het concept-programma geen precieze grens.
