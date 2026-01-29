Deense minister optimistischer na nieuw Groenland-overleg met VS

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Deense buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen zegt dat hij "vandaag iets optimistischer is dan een week geleden", na een nieuw overleg met de Verenigde Staten en Groenland over Groenland. De drie partijen kwamen woensdag bijeen om te praten over een deal over het strategisch gelegen eiland.

Er zijn nog geen conclusies, zei Rasmussen verder voorafgaand aan een EU-bijeenkomst in Brussel. Persbureau Bloomberg meldde vorige week dat de VS kijken naar een mogelijke aanpassing van het defensieakkoord met Denemarken uit 1951, met als doel de beperkingen op Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland weg te nemen.

De VS, Denemarken en Groenland proberen een weg te vinden uit de diplomatieke crisis die is ontstaan door de uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Die vindt dat Groenland, deel van het Deense koninkrijk, wegens veiligheidsredenen bij de VS moet horen. Maar Groenland en Denemarken verwerpen die claims. Ze zeggen wel open te staan voor samenwerking.