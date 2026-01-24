Oekraïne hekelt Russische aanvallen te midden van overleg

KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne heeft uitgehaald naar Rusland vanwege nieuwe luchtaanvallen te midden van onderhandelingen in Abu Dhabi. Oekraïense, Russische en Amerikaanse delegaties praten daar zaterdag voor de tweede dag op rij over het stoppen van de oorlog.

"Vredesinspanningen? Trilaterale bijeenkomst in de Verenigde Arabische Emiraten? Diplomatie? Voor de Oekraïners was dit opnieuw een nacht van Russische terreur", stelt minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha, die erop wijst dat in Abu Dhabi wordt gewerkt aan vrede. "Zijn raketten troffen niet alleen onze mensen, maar ook de onderhandelingstafel."

President Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland meer dan 370 drones en 21 raketten heeft ingezet. Dit toont volgens hem aan dat de akkoorden over luchtverdediging die deze week met de Amerikaanse president Donald Trump zijn gesloten, "volledig uitgevoerd" moeten worden. Ze spraken elkaar op het World ​Economic Forum in Zwitserland.

Geen stroom

Door het geweld zijn volgens Zelensky tientallen gewonden gevallen en is ook een persoon overleden. Volgens Oekraïne zitten na de nachtelijke aanvallen nu zeker 1,2 miljoen mensen zonder stroom, waaronder meer dan 800.000 in de hoofdstad Kyiv.

Premier Joelia Svyrydenko stelt dat Rusland doorgaat met zijn "weloverwogen strategie om Oekraïners te laten bevriezen, met nog een nacht van aanvallen op de energie-infrastructuur". Naast Kyiv en omgeving zijn ook de regio's Soemy, Charkiv en Tsjernihiv getroffen. Naast de energievoorzieningen vielen de Russen volgens Svyrydenko ook andere burgerdoelen aan, zoals woningen.