Global Sumud Flotilla onderweg naar Turkije

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 11:07
anp080526110 1
HERAKLION (ANP) - De Global Sumud Flotilla is weer vertrokken vanaf Kreta. Meer dan dertig schepen zijn volgens de organisatie onderweg naar Turkije voor een technische tussenstop. Het is de eerste keer dat de vloot verder reist sinds Israël meer dan twintig schepen tegenhield bij Kreta.
179 activisten werden door Israël afgezet op Kreta. Twee worden vastgehouden in Israël. Volgens de organisatie van de Flotilla hebben meerdere activisten melding gemaakt van fysiek en seksueel geweld door Israëlische militairen. Twee van hen zouden anaal met een vinger zijn gepenetreerd. Anderen meldden dat ze herhaaldelijk en hard in hun geslachtsdelen werden geslagen.
Het VN-mensenrechtenkantoor riep eerder deze week op tot de onmiddellijke vrijlating van de twee activisten die in Israël worden vastgehouden. Ook moeten eventuele mishandelingen in gevangenschap worden onderzocht.
