Keuzemoeheid: wanneer zelfs de kleinste beslissingen slopend zijn (en 5 manieren om ervan af te komen)

Wat eten we vanavond? Een simpele vraag, maar bij sommige mensen zakt de moed al in de schoenen als ze erover na beginnen te denken, een mentale uitputtingsslag. Welke serie kijk je? Wanneer ga je sporten? Beantwoord je die appjes nog? We maken dagelijks honderden beslissingen en dat kan je brein serieus slopen.

Psychologen noemen dat keuzemoeheid of besluitvormingsmoeheid. “Besluitvormingsmoeheid ontstaat wanneer iemand te veel keuzes moet maken, op een dag of over een langere periode”, zegt onderzoeker Jessica Steinman tegen Vice.

Overbelast brein

Ons brein raakt daardoor overbelast en het resulteert in slechtere keuzes, meer stress en sneller emotioneel reageren. “Onze hersenen hebben simpelweg niet de capaciteit om eindeloos keuzes af te wegen. Daardoor neemt ons vermogen om emoties te reguleren en doordachte beslissingen te nemen af”, legt Steinman uit. “Mensen maken dan impulsieve keuzes, trekken zich terug of voelen zich compleet verslagen.”

Burn-out

Keuzestress flinke gevolgen hebben voor je mentale gezondheid. “Als je mentaal en fysiek uitgeput bent, voel je je sneller angstig, prikkelbaar en gewoon chagrijnig”, aldus Steinman.

Ze ziet het ook terug bij cliënten die volledig vastlopen. “Ik zie mensen uitstellen, compleet blokkeren en zelfs gaan overeten door een eindeloze lijst verantwoordelijkheden.” In extreme gevallen kan keuzemoeheid er zelfs voor zorgen dat mensen hun dromen opgeven omdat alles te veel voelt.

Zo geef je je brein rust

Gelukkig kun je deze mentale vermoeidheid aanpakken.

1. Zorg voor routine

Hoe meer structuur, hoe minder dagelijkse mini-keuzes. Een vaste ochtendroutine helpt al enorm. “Zorg voor structuur. Beperk onnodige keuzes en houd vast aan routines.”

2. Neem belangrijke beslissingen vroeg

Maak lastige keuzes wanneer je nog fris bent. “Als je belangrijke beslissingen moet nemen, doe dat dan zo vroeg mogelijk op de dag.”

3. Stel grenzen

Niet alles hoeft vandaag. “Vraag jezelf af wat écht belangrijk is en wat kan wachten.”

4. Neem bewust pauze

Even wandelen of ademhalen helpt je brein resetten. “Loop even weg, maak een wandeling en haal diep adem.”

5. Wees niet te streng voor jezelf

Misschien wel de belangrijkste tip. “Wees mild voor jezelf als vermoeidheid toeslaat. We hebben allemaal een grens.”