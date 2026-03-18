VS zetten bunkerbommen in tegen locaties nabij Straat van Hormuz

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse leger heeft bunkerbommen ingezet om versterkte Iraanse raketbases aan te vallen langs de Iraanse kust, nabij de Straat van Hormuz. Het regionale militaire commando CENTCOM liet weten dat daarbij meerdere munitie-eenheden met een gewicht van circa 2300 kilo "succesvol zijn ingezet".

Deze gespecialiseerde munitie wordt gebruikt tegen versterkte faciliteiten of ondergrondse bunkers.

"De Iraanse antischeepskruisraketten op deze locaties vormden een risico voor de internationale scheepvaart in de straat", aldus CENTCOM.

De ongeveer 55 kilometer brede Straat van Hormuz loopt tussen Iran en Oman. Het is een cruciale route voor het internationale transport van olie en vloeibaar aardgas.

In reactie op Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran heeft Teheran herhaaldelijk gedreigd schepen aan te vallen die door de straat varen. Het scheepvaartverkeer in het gebied is sinds het begin van de oorlog, zo'n tweeënhalve week geleden, vrijwel volledig tot stilstand gekomen.