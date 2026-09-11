Golfstaten maandag in gesprek met Iran over Straat van Hormuz

De ministers van Buitenlandse Zaken van zes Golfstaten praten maandag met hun Iraanse ambtgenoot over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times.

Het overleg is volgens de krant een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de zes landen die de Samenwerkingsraad van de Golfstaten (GCC) vormen en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde.

Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz.