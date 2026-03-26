Gouden Loeki voor derde jaar op rij naar kerstcommercial HEMA

AMSTERDAM (ANP) - HEMA en reclamebureau Hotel L'Amour hebben voor het derde jaar op rij de Ster Gouden Loeki gewonnen voor de beste tv-commercial van afgelopen jaar. Het kerstspotje van het warenhuis was opnieuw favoriet onder het Nederlandse publiek, werd donderdag bekendgemaakt in Amsterdam.

In de winnende commercial spelen Jip en Janneke-knuffels Takkie en Siepie wederom de hoofdrol. Het spotje speelt zich af in een kinderziekenhuis waar een jong meisje van sneeuw droomt. Takkie en Siepie laten die wens vervolgens uitkomen.

De Zilveren Loeki ging dit jaar naar de kerstcommercial van Kruidvat en Suite Rouge. De Bronzen Loeki werd gewonnen door VriendenLoterij en DDB Amsterdam met een spot over twee totaal verschillende voetbalfans die een band met elkaar opbouwen. In totaal werd er meer dan 100.000 keer gestemd voor de publieksprijzen.

Voor het tweede jaar op rij werd er ook een Gouden Loeki voor goede doelen uitgereikt. Die prijs ging naar het Ronald McDonald Kinderfonds en reclamebureau TBWA\NEBOKO.