Burgemeester Gorinchem: het is aan raad om afweging te maken

GORINCHEM (ANP) - De burgemeester van Gorinchem, Reinie Melissant, zegt dat het aan de gemeenteraad is om een afweging te maken over of er een herstemming voor die raad moet plaatsvinden. "Gelukkig is het niet aan mij. Ik ben eigenlijk blij dat ik nu geen raadslid ben. Je moet op basis van heel weinig informatie een keuze maken over wat te doen", zei zij tegen een ANP-verslaggever.

Dinsdag maakte Gorinchem bekend dat er vermoedens zijn van stemfraude met volmachten en dat de politie en het Openbaar Ministerie daar onderzoek naar doen. Donderdagavond zei de burgemeester dat zij aangifte heeft gedaan. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen of er een herstemming moet komen of dat de verkiezingsuitslag, die donderdagochtend door het Centraal Stembureau formeel is vastgesteld, wordt gerespecteerd.

De Kiesraad noemt een gehele of gedeeltelijke herstemming "een zeer zeldzaam en ingrijpend instrument" en stelt dat daar nu geen grond voor is. Melissant zegt "dat vanavond in de raad duidelijk is geworden dat deskundigen hebben aangegeven dat je het heel goed moet motiveren voordat je het zware middel van herstemming inzet".

Signaal

Een paar dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen kreeg Melissant naar eigen zeggen een signaal van het mogelijk ronselen van stemmen. Op de verkiezingsdag zelf kreeg ze er een signaal bij en "gaandeweg ontstonden er meer berichten en signalen dat er mogelijk wat aan de hand zou zijn".

De aangifte van Melissant van woensdag was van meerdere vormen van verkiezingsfraude, namelijk het ronselen van stemmen, valsheid in geschrifte "en ook dat mensen onder druk zijn gezet om op een bepaalde manier te stemmen". Melissant benadrukte donderdag dat ze het belangrijk vindt om het onderzoek aan het OM en de politie over te laten.

"Dit leeft enorm in de stad en in de raad", aldus Melissant. "Mensen kijken naar elkaar van: 'Ben jij het?' Laten we dat niet doen. Mensen moeten stoppen met speculeren. Laten we mensen niet aan de hoogste boom knopen nog voordat er überhaupt iets bewezen is."