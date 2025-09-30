Gouden Notekraker 2025 voor Son Mieux

ZWOLLE (ANP) - Son Mieux is de winnaar van de Gouden Notekraker 2025. De band is door collega-artiesten gekozen tot de act met de meest bijzondere en invloedrijke liveprestaties van het afgelopen seizoen. De prijs werd dinsdag uitgereikt in poppodium Hedon in Zwolle. Hannah Mae werd uitgeroepen tot beste nieuwkomer en won daarmee de Zilveren Notekraker.

De organisatie achter de prijzen, bestaande uit muzikantenvakbond Ntb, productiehuis Dutch Performers House en auteursrechtenorganisatie Sena, noemt Son Mieux "een nieuwe generatie livehelden die met stijl, energie en vakmanschap elk publiek in beweging brengt". Andere genomineerden waren Joost en Sef. De prijs werd vorig jaar gewonnen door Jungle By Night.

Over Hannah Mae zegt de organisatie dat ze "een groeidiamant" is en dat ze bijzondere optredens geeft met een combinatie van "intimiteit en kracht". Ook néomi, Claude en Elmer waren kanshebbers.

Een derde prijs, de Humble Heroes Award, ging naar bassist en sessiemuzikant Janneke Nijhuijs. Deze prijs gaat jaarlijks naar een voor het grote publiek onbekende, maar invloedrijke muzikant. Nijhuijs speelde onder meer met Krezip, Douwe Bob en Thijs Boontjes.