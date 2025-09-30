Rotterdamse luchthaven zet in op minder nachtvluchten en hinder

ROTTERDAM (ANP) - Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft in zijn aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit "minder hinder" als uitgangspunt genomen. De luchthaven wil onder meer minder nachtvluchten toestaan en geen extra commerciële vluchten op fossiele brandstof.

"De afgelopen jaren zijn er veel gesprekken gevoerd met omwonenden en andere stakeholders over de toekomst van de luchthaven", legt RTHA uit. "Een belangrijk gespreksonderwerp was het verminderen van geluidshinder. Dit onderwerp staat dan ook centraal in de aanvraag."

RTHA wil zakenvluchten in de nacht niet meer toestaan en het aantal vertraagde landingen van commercieel vliegverkeer na 23.00 uur verminderen. Vertraagde vluchten mogen daarnaast in de toekomst nog tot uiterlijk middernacht landen, in plaats van tot 01.00 uur zoals nu nog het geval is.

Commercieel vliegverkeer

Ook wil RTHA een maximum stellen aan het aantal vertrekkende vluchten in de vroege ochtend en landingen in de late avond voor commercieel vliegverkeer. Op den duur moet het verplicht worden om vertrekkende commerciële vluchten tussen 07.00 en 09.00 uur met stillere vliegtuigtypen uit te voeren.

Extra commerciële vluchten op fossiele brandstof worden niet toegestaan ten opzichte van wat mogelijk was in 2019, namelijk 17.860 vluchten. Daarmee groeit RTHA volgens de aanvraag de komende jaren niet. Vijf jaar na inwerkingtreding van het luchthavenbesluit wil de luchthaven wel dat extra vluchten mogelijk zijn, "indien er geluidsruimte is vrijgekomen en de vluchten elektrisch, op waterstof of op volledig duurzamere brandstof vliegen".

De luchthaven mikt op een vijfde minder CO2-uitstoot in 2035, doordat er geen extra vluchten op fossiele brandstof bijkomen, er zuinigere vliegtuigen vliegen en er verplicht duurzamere brandstof wordt bijgemengd.