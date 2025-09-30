Zelensky waarschuwt voor 'kritieke' situatie bij kerncentrale

KYIV (ANP/AFP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft alarm geslagen over de kerncentrale in Zaporizja. Hij omschreef de situatie daar als kritiek.

"Door Russische aanvallen is de centrale afgesneden van zijn stroomvoorziening en het elektriciteitsnet. De elektriciteit wordt nu geleverd door dieselgeneratoren", zei de president tijdens een toespraak.

De kerncentrale ligt in bezet gebied en is volgens Zelensky al een week afgesneden van het net. Hij verwijt de Russen reparaties tegen te werken. "En dit is een bedreiging voor werkelijk iedereen."

De strijdende partijen hebben elkaar sinds het begin van de oorlog beschuldigd van het in gevaar brengen van de nucleaire veiligheid. Oekraïne heeft eerder geopperd de internationale toezichthouder IAEA de kerncentrale tijdelijk te laten beheren.