Gouden Windei voor lekkerbek van AH, bedrijf weigert prijs

AMSTERDAM (ANP) - Albert Heijn is dit jaar de winnaar van het 'Gouden Windei'. Het bedrijf wint die spottend bedoelde prijs voor misleidende producten van Foodwatch met zijn diepgevroren lekkerbekjes. Die zijn enkele jaren terug van samenstelling veranderd: van 75 procent koolvis naar 55 procent, terwijl de korst dikker is geworden en de prijs hetzelfde is gebleven. Krimpflatie, oordeelt Foodwatch, al kreeg de organisatie van Albert Heijn zelf te horen dat het bedrijf met de dikkere korst slechts de voorkeur van consumenten volgt.

De dikkere laag paneermeel is er al sinds 2019 en kwam er op basis van consumentenonderzoek, liet de supermarktketen na de nominatie weten. Foodwatch vindt dat het bedrijf hierover duidelijkheid had moeten geven op de verpakking. De lekkerbekjes kregen ondanks de kritiek van Albert Heijn de meeste stemmen van het publiek, dat de winnaar mocht aanwijzen. De supermarktketen wil vanwege de onenigheid de prijs niet in ontvangst nemen.

Met krimpflatie of 'beknibbelflatie' bedoelt Foodwatch dat "stilzwijgend iets wordt veranderd aan ingrediënten, in kwaliteit of hoeveelheid, zonder dat daar een lagere prijs tegenover staat". De hele verkiezing stond dit jaar in het teken van dit fenomeen.

Milka Choco Sensations staan op de tweede plek, omdat daarin de zonnebloemolie is vervangen door palmolie. Dat is goedkoper, maar doorgaans ook minder duurzaam en gezond. De derde plaats is voor Nescafé Farmers Origin India koffiecups. Die bevatten minder gram koffie per cupje en koffie van goedkopere bonen dan voorheen. De fabrikant had gewezen op de gestegen prijzen voor koffiebonen. Foodwatch heeft daar geen begrip voor, omdat Nestlé miljarden euro's winst maakt.