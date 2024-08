Goudse wethouder Michel Klijmij-van der Laan dient ontslag in

GOUDA (ANP) - De Goudse wethouder Michel Klijmij-van der Laan (GroenLinks) heeft zijn ontslag ingediend aan de gemeenteraad door problemen rondom een afvalbrengstation, het Ecopark. Dat maakte de gemeente Gouda woensdagavond bekend. Klijmij-van der Laan, wethouder duurzaamheid, openbare ruimte, verkeer en burgerparticipatie, diende zijn ontslag in tijdens de extra raadsvergadering over het Ecopark, die door de raad was aangevraagd. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid voor wat is gebeurd.

In 2020 ging de gemeenteraad akkoord met een nieuw en duurzaam afvalbrengstation in Gouda, het Ecopark. De bouw, die startte in 2021, had te maken met tegenslagen. Zo bleek de gewenste funderingsmethode niet haalbaar te zijn en was er sprake van kostenverhogingen, vertragingen en technische tegenslagen, aldus de gemeente in haar toelichting. In februari 2024 heeft de gemeenteraad de Groene Hart Rekenkamer gevraagd om onderzoek te doen naar het Ecopark.

Volgens Omroep West concludeert de rekenkamer in dat onderzoeksrapport dat de gemeenteraad te laat en onvoldoende is geïnformeerd over de risico's. Voor vier van de vijf coalitiepartijen was dat reden om het vertrouwen op te zeggen in de wethouder.