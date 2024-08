Trump houdt eerste openluchtbijeenkomst sinds aanslag

ASHEBORO (ANP/AFP) - De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft woensdag zijn eerste campagne-evenement in de openlucht gehouden sinds een maand geleden een aanslag op zijn leven werd gepleegd. Vanachter kogelvrij glas sprak hij in de zuidelijke staat North Carolina een menigte toe.

De 78-jarige Trump sprak tegen een achtergrond van oude oorlogsvliegtuigen in een luchtvaartmuseum en noemde zijn Democratische tegenstander Kamala Harris de "meest radicale linkse persoon" die ooit meedeed aan de race voor het Witte Huis. Hij beweerde dat miljoenen banen "van de ene op de andere dag zullen verdwijnen" als ze in november wint. "Uw spaargeld zal volledig worden weggevaagd."

Hij presenteerde zichzelf als de sterke man die dit doemscenario kan voorkomen. Ook op het wereldtoneel zouden de Verenigde Staten niet zonder hem kunnen. "Overal ter wereld wisten onze tegenstanders dat Amerika niet te onderschatten was toen ik uw opperbevelhebber was," zei Trump, die van 2017 tot 2021 president was. "Als kameraad Kamala deze november wint, is de Derde Wereldoorlog vrijwel zeker."

Het was Trumps eerste grote buitenevenement sinds hij een maand geleden lichtgewond raakte bij een aanslag op hem op een vergelijkbare open plek in Butler, Pennsylvania. Een man in het publiek kwam om het leven. De schutter werd doodgeschoten door de Secret Service.