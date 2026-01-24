ECONOMIE
NBA-duel in Minneapolis uitgesteld vanwege veiligheid

zaterdag, 24 januari 2026 om 22:45
MINNEAPOLIS (ANP) - De basketbalwedstrijd in de Amerikaanse competitie NBA tussen Minnesota Timberwolves en Golden State Warriors is uitgesteld vanwege de veiligheidssituatie in Minneapolis. Eerder op de dag werd in Minneapolis een man doodgeschoten door een agent van de US Border Patrol, de Amerikaanse grenspolitie.
De basketbalwedstrijd is verplaatst naar zondagmiddag. "De beslissing is genomen in het belang van de veiligheid van de inwoners van Minneapolis", meldde de NBA. De teams spelen ook op maandag tegen elkaar in Minneapolis.
Het is al wekenlang onrustig in Minneapolis, sinds een agent van immigratiedienst ICE eerder deze maand de 37-jarige Renee Good doodschoot.
