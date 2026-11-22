SEATTLE (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De gouverneur van de Amerikaanse staat Washington heeft fel uitgehaald naar immigratiedienst ICE. Zaterdag arresteerden agenten van de dienst twee passagiers op het vliegveld van Seattle. Op videobeelden is te zien hoe een persoon tijdens het chaotische optreden in de vliegtuigslurf tegen de grond wordt gewerkt.

"Het is volledig uit de hand gelopen met ICE en vandaag zagen we daar nog meer bewijs van", aldus gouverneur Bob Ferguson, een Democraat. Hij riep vliegmaatschappijen op ICE te verzoeken weg te blijven van vliegvelden. De luchtvaartmaatschappij waarmee de passagiers zouden vertrekken, Alaska Airlines, zegt vooraf niet op de hoogte te zijn geweest van de actie en te onderzoeken of protocollen zijn nageleefd.

ICE stelt in een verklaring dat de dienst als doel had een Mexicaanse staatsburger te arresteren wiens visum was verlopen. Andere passagiers zouden zich in de operatie hebben gemengd, waarbij een van hen hete koffie naar agenten zou hebben gegooid. Zij is eveneens gearresteerd en verbleef volgens ICE ook niet legaal in het land.