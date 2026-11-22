Max Verstappen is weer een zege rijker in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen reed na een spannende race vol inhaalacties als eerste langs de finishvlag in de Grote Prijs van Las Vegas. De coureur van Red Bull vierde een jubileum, want het was de 75e zege in zijn carrière. Tien jaar geleden won de Nederlander in Spanje zijn eerste grand prix.

Verstappen moest wel heel hard werken voor de winst, want de slipstream was zo sterk op het stratencircuit rond de beroemde Strip in de Amerikaanse gokstad, dat coureurs elkaar continu konden inhalen. Verstappen moest de gehele race, vijftig ronden lang, zijn leidende positie verdedigen. Eerst tegen George Russell (Mercedes), daarna tegen Lando Norris (McLaren). In de slotfase was de nieuwe wereldkampioen Kimi Antonelli een paar keer de leider in de wedstrijd, maar keer op keer wist de Nederlander de koppositie terug te pakken.

In de slotronden viel eerst Russell weg na een remfout en daarna raakte Antonelli zijn snelheid kwijt, waardoor Norris kon oprukken naar de tweede plaats en Oscar Piastri in zijn McLaren nog derde wist te worden.

Russell

Verstappen had een sterke start en dook vanaf pole als eerste de bocht in, met Russell en Norris achter hem. Antonelli startte voorzichtig en viel in de eerste ronde terug van de zesde naar de achtste plek.

Russell maakte meteen gebruik van de sterke slipstream op het circuit en haalde Verstappen in op de Strip, maar vrijwel direct pakte de Nederlander de koppositie weer terug. Dat ongebruikelijke beeld herhaalde zich bijna elke ronde. De auto's konden zo dicht achter elkaar rijden en zo makkelijk profiteren van aanzuigende werking, dat de coureurs elkaar over en weer inhaalden.

Vierde seizoenswinst

In het geval van Verstappen betekende het vrijwel iedere ronde een concurrent voorbij zien komen op het lange rechte stuk, om daarna zelf te profiteren van de slipstream en de koppositie weer terug te pakken.

Opmerkelijk was het rijden van de Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Ze konden niet mee vooraan, maar reden elkaar wel weer in de wielen.

Antonelli finishte als vierde, maar hij is al verzekerd van de titel. Verstappen versterkte met zijn vierde seizoenswinst de tweede plaats in het kampioenschap.