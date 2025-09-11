VS en Zuid-Korea bespreken nieuwe visumcategorie werknemers

SEOUL (ANP) - Zuid-Korea en de Verenigde Staten gaan overleggen over het mogelijk instellen van een nieuwe visumcategorie voor Zuid-Koreaanse werknemers. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap op basis van de Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Cho Hyun.

Cho sprak met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio na de aanhouding van ongeveer 300 Zuid-Koreaanse werknemers bij een batterijfabriek voor elektrische auto's in de Amerikaanse staat Georgia. De Amerikaanse immigratiedienst deed daar een inval omdat er volgens de VS veel mensen illegaal aan het werk waren.

Donderdag vliegt een vliegtuig met aan boord de opgepakte Zuid-Koreaanse werknemers vanuit de VS terug naar Zuid-Korea. Volgens Yonhap heeft de Amerikaanse president Trump opdracht gegeven de arbeiders ongeboeid naar het vliegveld te vervoeren, zoals Zuid-Korea had verzocht.