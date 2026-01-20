Gouverneur Walz en andere functionarissen in Minnesota gedagvaard

MINNEAPOLIS (ANP/RTR) - De gouverneur van Minnesota, Tim Walz, en andere hooggeplaatste personen in de staat hebben dagvaardingen ontvangen, meldt een functionaris van het ministerie van Justitie aan persbureau Reuters. Volgens CBS News hebben de dagvaardingen te maken met een strafonderzoek naar het hinderen van federale agenten.

Naast Walz zijn ook het hoofd van justitie in de staat, Keith Ellison, en burgemeester van Minneapolis Jacob Frey gedagvaard. Eerder meldde onder meer CBS News dat ze worden beticht van het tegenwerken van de vreemdelingenpolitie, ICE.

Walz heeft de Nationale Garde in zijn staat ingezet om de lokale politie te ondersteunen en de mensen die tegen ICE protesteren te beschermen, meldde de staat zaterdag. Aanleiding voor de protesten is het optreden van de dienst in de staat, waarbij bijna twee weken geleden Renee Good werd doodgeschoten.

Walz was ook de vicepresidentskandidaat van Kamala Harris bij de meest recente presidentsverkiezingen.