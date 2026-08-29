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Gouverneur wil vliegveld Nashville vernoemen naar Dolly Parton

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 10:14
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NASHVILLE (ANP) - De internationale luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De gouverneur van Tennessee, Bill Lee, en de luchthaven hebben bekendgemaakt dat ze een voorstel hebben gedaan het vliegveld te vernoemen. De Amerikaanse countryzangeres overleed onlangs op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker.
"Het buitengewone leven van Dolly Parton is voor altijd verweven met de identiteit van onze staat", aldus Lee. Volgens de gouverneur is het passend dat op een plek "waar Tennessee de wereld verwelkomt" de naam van de "geliefde dochter" van de staat draagt. Tennessee is de geboorte- en thuisstaat van Parton, waar ze opgroeide, haar carrière opbouwde en veel voor de lokale gemeenschap deed.
Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel volgens Amerikaanse media op 17 september.
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