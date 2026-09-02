Een gemiddeld huishouden betaalt momenteel €277 per maand aan gas en stroom. In februari was dat nog €224 — een verschil dat op jaarbasis neerkomt op zo'n €600 extra, meldt de NOS op basis van berekeningen van NU.nl. En het stookseizoen moet nog beginnen.

De gasprijs drijft de rekening op

Op de wereldmarkt betalen energiehandelaren nu zo'n €67 voor 100 kuub gas, ruwweg de helft meer dan in februari. De oorlog in Iran heeft niet alleen de handel in olie, maar ook in gas verstoord. Zo'n 7,7 miljoen Nederlandse huishoudens hebben momenteel een vast contract, aldus de ACM. Wie binnenkort moet verlengen of overstappen, krijgt de volle lading — eerder schreven we al dat vaste contracten inmiddels honderden euro's duurder zijn dan begin dit jaar.

Het stookseizoen begint straks, maar de schrik op de energiemarkt is er al.

Hoe meer gas, hoe harder het tikt

Het precieze verschil hangt af van je verbruik. Bij een gasverbruik van 1.000 tot 1.500 kuub per jaar zorgt het huidige tarief voor zo'n €300 tot €450 aan extra kosten per jaar vergeleken met februari. Bij een stroomverbruik van 2.500 kWh komt daar nog eens circa €125 per jaar bij, berekende NU.nl. Wie bovengemiddeld stookt, zit al snel op dat verschil van €600 per jaar — of meer. Hoeveel je verbruikt hangt ook sterk af van je woning: we rekenden eerder voor hoeveel verschil het energielabel maakt

503.000 huishoudens al in de knel

In 2025 hadden naar schatting 503.000 huishoudens te maken met energiearmoede — 6 procent van het totaal, blijkt uit cijfers van TNO en het CBS. Het gemiddelde tekort per huishouden steeg van €577 in 2024 naar €624 per jaar. Circa 90 procent van de huishoudens in energiearmoede is huurder. Het kabinet beloofde een steunfonds van €193 miljoen, maar dat moet nog worden opgezet. De energiearmoede zal dit jaar waarschijnlijk verder stijgen door de stijgende gasprijs.

Wie de rekening nu al niet kan betalen, heeft weinig aan een fonds dat nog niet bestaat.

En het wordt alleen maar duurder

De ACM waarschuwde recent dat huishoudens die afhankelijk blijven van aardgas de komende 25 jaar steeds hogere tarieven betalen voor gastransport. Een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik van 1.000 kuub betaalde vorig jaar €200 aan transporttarieven — richting 2050 kan dat oplopen naar zo'n €790. Dat is bijna een verviervoudiging. De ACM legt uit dat steeds meer huishoudens overstappen op duurzame energie, waardoor de kosten voor het gasnet over een steeds kleinere groep worden verdeeld.

Wanneer loont van het gas af?

Niet iedereen kan nu al van het gas af. Huurders zijn voor verduurzaming en isolatie afhankelijk van hun verhuurder, erkent de ACM. Maar wie wél de mogelijkheid heeft, heeft de cijfers inmiddels in zijn voordeel. Met een gasprijs die structureel hoog blijft, transportkosten die verviervoudigen en energieleveranciers die hun tarieven fors verhogen , wordt elke maand wachten duurder.

Die €277 per maand is geen uitschieter — het is het nieuwe vertrekpunt. En voor wie op gas blijft, gaat de meter alleen maar harder lopen.