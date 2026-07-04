Great Barrier Reef toch niet op lijst bedreigd werelderfgoed

CANBERRA (ANP/AFP) - Het Australische Great Barrier Reef is toch nog niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. Ondanks de zorgen van VN-onderzoekers dat het koraal er niet goed voor staat.

Volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en zet Australië goede stappen om het te beschermen. Er wordt gewerkt aan het aanpakken van onder meer klimaatverandering, waterkwaliteit en duurzame visserij. Het ongeveer 2300 kilometer lange Great Barrier Reef is een belangrijke toeristische trekpleister voor Australië. Het land is bang voor een terugval in toerisme als het rif op de lijst komt.

Toch blijft UNESCO bezorgd. Klimaatverandering, extreem weer en ontwikkelingen aan de kust zetten het koraalrif onder druk. Australië moet in 2028 een nieuw voortgangsrapport indienen over de staat van het koraal.