Premier India dringt aan op terugkeer naar vrede in de wereld

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 8:51
NEW DELHI (ANP/RTR) - De Indiase premier Narendra Modi heeft zijn gast uit Rusland, president Vladimir Poetin, gezegd dat de wereld moet terugkeren naar vrede. Modi zei dat India geen neutraal land is, maar aan de kant van de vrede staat.
Poetin dankte Modi voor de belangstelling van de Indiase regering voor de vredesonderhandelingen over Oekraïne en voor zijn inspanningen om vrede te bevorderen. Volgens Modi hebben Moskou en New Delhi regelmatig contact over de ontwikkelingen in Oekraïne, wat volgens hem getuigt van het grote vertrouwen tussen beide landen.
India en Rusland, voorheen de Sovjet-Unie, hebben al heel lang nauwe banden. Modi sprak van het diepe historische karakter van de betrekkingen tussen beide landen en prees Poetin voor zijn rol daarbij sinds 2000.
Poetin arriveerde donderdag in New Delhi voor zijn eerste bezoek aan India sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022. Het laatste bezoek van hem aan India was eind 2021.
