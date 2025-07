Greenpeace: EU luistert niet goed naar eigen klimaatadviseurs

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft volgens Greenpeace onvoldoende geluisterd naar haar eigen klimaatadviseurs. De organisatie brengt in herinnering dat de Wetenschappelijke Klimaatadviesraad van de EU een maand geleden heeft aanbevolen te streven naar 90 tot 95 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2040. Die vermindering zou bovendien in de EU zelf moeten plaatsvinden en niet buiten de EU via koolstofhandel, vond de raad.

De commissie zit aan de ondergrens van het geadviseerd doel: 90 procent minder uitstoot in 2040 dan in 1990. Ook willen de klimaatcommissarissen Hoekstra en Ribera toch toestaan dat 3 procent van de reductie elders ter wereld wordt gerealiseerd. Greenpeace waarschuwt voor "dubieus boekhouden" en vreest dat de uitstoot zo "alleen op papier" genoeg daalt.

De organisatie is ook kritisch over allerlei "mazen en kanttekeningen", die met het oog op de economie zijn toegevoegd. Greenpeace vreest dat de werkelijke reductie daardoor "veel lager" uitvalt.