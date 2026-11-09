Greenpeace: Jetten laat kans schieten om leiderschap te tonen

ANTALYA (ANP) - Greenpeace vindt het "zeer teleurstellend" dat premier Rob Jetten de VN-klimaattop in Antalya heeft afgezegd. "Dit was een kans voor hem geweest om te laten zien dat hij echt leiderschap wil tonen in het tegengaan van de klimaatcrisis. Dat is toch wat we een beetje van hem gemist hebben, als zelfbenoemd klimaatdrammer", reageert klimaatspecialist Maarten de Zeeuw op de top.

De Zeeuw wijst erop dat Nederland nog lang niet op koers is om de eigen klimaatdoelen te halen, zoals ook het Planbureau voor de Leefomgeving rond Prinsjesdag heeft aangetoond in doorrekeningen.

Jetten had op de top kunnen laten zien dat Nederland "meer wil gaan doen en wel zijn afspraken na wil komen", zegt de klimaatspecialist van Greenpeace. Op de vraag of hij begrip heeft voor de situatie van de premier, die een meerderheid moet zien te vinden voor het belastingplan van het kabinet, antwoordt hij: "Dat is de politieke realiteit voor hem, maar het resultaat is wel dat het klimaat de boot mist. Dat kan hij zich wel aanrekenen."

"Hij kan het goedmaken door met beter klimaatbeleid te komen", besluit De Zeeuw.