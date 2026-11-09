Olieprijzen flink lager door hoop op einde Iranoorlog

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen maandagmiddag flink omlaag door toenemende hoop op een diplomatieke oplossing voor de oorlog in het Midden-Oosten. Daarmee wordt de forse daling van de olieprijzen van vorige week doorgezet.

De prijs van Brent, ruwe olie uit Europa en het Midden-Oosten, zakte bijna 5 procent tot 93,53 dollar per vat en Amerikaanse olie werd ruim 4 procent goedkoper op minder dan 87 dollar per vat. De grote Democratische verkiezingsoverwinning bij de midterms van vorige week voedt de hoop op een doorbraak in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran doordat de druk op Washington om een akkoord te sluiten groter zou zijn geworden.

Verder meldde de Israëlische krant Israel Hayom dat Iran zijn eisen voor controle voor de Straat van Hormuz en het collecteren van betalingen voor doorvaart van schepen door de zeeroute zou hebben laten vallen. Die berichten konden niet worden bevestigd door persbureau Bloomberg.