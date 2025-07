Greenpeace vecht terug in rechtbank Amsterdam na verloren zaak VS

AMSTERDAM (ANP) - Greenpeace "is er klaar voor om zich te verdedigen tegen de aanval van Energy Transfer", zegt directeur Mads Christensen van Greenpeace International woensdag voor aanvang van de eerste zitting tegen de eigenaar van een belangrijke oliepijpleiding in de VS. Energy Transfer had in de VS twee zaken aangespannen tegen Greenpeace. Een jury oordeelde in de Amerikaanse staat North Dakota dat de milieuorganisatie honderden miljoenen dollars aan schadevergoeding moet betalen vanwege "laster" en "een gewelddadige campagne tegen het bedrijf".

Greenpeace noemt dit een aanval op de vrijheid van meningsuiting en ziet de aanklacht als een rechtszaak waarmee grote bedrijven activisten onrechtmatig het zwijgen willen opleggen. De Europese Unie heeft in april vorig jaar juist een richtlijn aangenomen die bedoeld is als bescherming tegen dit soort rechtszaken. Deze rechtszaak tegen Energy Transfer in Amsterdam noemt Greenpeace daarom een belangrijke test voor de Europese richtlijn.

De EU-richtlijn is van toepassing omdat Greenpeace International in Nederland is gevestigd en de schade van de Amerikaanse rechtszaak zich dus ook in Nederland voordoet, betoogt Greenpeace. Christensen zegt dat deze zaak "slechts het begin is van het verslaan van intimidatietactieken afkomstig van miljardairs en fossiele brandstofbedrijven".

Misleidende campagne

Ook benadrukt de directeur dat de milieuorganisatie zich niet laat tegenhouden. "We hebben ons eerder ook niet laten tegenhouden door juridische dreigementen, arrestaties of zelfs bommen."

Energy Transfer vond dat Greenpeace mensen had opgehitst met een misleidende campagne. In 2016 en 2017 verzetten veel mensen zich tegen de aanleg van een pijpleiding voor olie, de Dakota Access-pijplijn. Dat was onder meer omdat de pijpleiding door een reservaat loopt van de Standing Rock Sioux. Zij vreesden voor vervuiling van hun land en verzetten zich tegen de komst van de pijpleiding, die uiteindelijk in 2017 in gebruik werd genomen.

Eerst had het bedrijf een federale rechtszaak aangespannen tegen Greenpeace, die werd afgewezen. Vervolgens ging Energy Transfer naar de lokale rechtbank in North Dakota. Greenpeace heeft aangekondigd in beroep te willen gaan als de rechtbank zelf het vonnis van de jury niet vernietigt.