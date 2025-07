Bultrug gezien voor Zeeuwse kust bij Westkapelle

WESTKAPELLE (ANP) - Voor de kust bij het Zeeuwse Westkapelle is een bultrug gezien. Natuurorganisatie SOS Dolfijn, die gespecialiseerd is in hulp aan walvisachtigen, meldde woensdag dat badgasten enorm genieten van de baleinwalvis "die springend uit het water soms goed te zien is". Op beelden is te zien dat het dier enkele tientallen meters voor de Walcherse kust zwemt.

Volgens SOS Dolfijn kunnen bultruggen zich goed redden in ondiep water. De natuurorganisatie spreekt van "avontuurlijke walvissen" die steeds vaker worden gezien voor de Nederlandse kust. De dieren kunnen meer dan vijftien meter lang worden. "Het advies is dan ook: bewonder ze gerust, maar doe dat vanaf het strand", aldus SOS Dolfijn.