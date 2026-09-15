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Greenpeace: vijf olievlekken in Straat van Hormuz zichtbaar

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 11:47
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BERLIJN (ANP/DPA) - Er zijn vijf "grotere" olievlekken in de Straat van Hormuz zichtbaar op satellietbeelden. Dat meldt de Duitse tak van Greenpeace in een rapport. De drijvende olie heeft inmiddels de Iraanse kust bij het eiland van Qeshm bereikt, waar ook beschermde natuurgebieden zijn.
Volgens de milieuorganisatie was het oppervlak van de olievlekken op 11 september 400 vierkante kilometer, en een dag later circa 600 vierkante kilometer. Mogelijk is de olie uit een beschoten olietanker gelekt.
Een andere olievlek in de Straat van Hormuz is zichtbaar bij de kust van Oman, waar veel vogels broedplaatsen hebben.
De Straat van Hormuz is wereldwijd een van de belangrijkste vaarroutes voor olie en gas.
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