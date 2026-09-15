Zijn vrouwen écht beter in multitasken? De wetenschap zegt van niet (op één ding na)

Herkenbaar: je staat iets te vertellen terwijl je partner druk in de weer is met het avondeten, en er komt totaal geen reactie terug. Je denkt dat hij niet luistert, of erger, het niet interessant vindt. Maar volgens nieuw onderzoek van Brunel University zit het net iets anders in elkaar. En nee, het heeft niks met desinteresse te maken.

Mannen en vrouwen zijn even goede multitaskers

Laten we met de mythe beginnen, want die wordt in één klap onderuitgehaald: mannen en vrouwen zijn ongeveer even goed in multitasken, blijkt uit het onderzoek van Brunel University. Onderzoekers André J. Szameitat en Diana P. Szameitat lieten 78 proefpersonen een pittige testopdracht uitvoeren, waarbij koken, schrijven, een scherm in de gaten houden én een gesprek voeren allemaal tegelijk moesten gebeuren. Bij vier van de vijf taken vonden de onderzoekers geen wezenlijke verschillen tussen mannen en vrouwen.

Het ene verschil: mannen negeren je vraag vaker

Maar op één punt springt er wél een groot verschil uit en dat is precies het punt waar jij je misschien in herkent. Tijdens het experiment kregen de deelnemers tussendoor 28 vragen te horen, waar ze mondeling op moesten reageren. Vrouwen beantwoordden daarvan gemiddeld 25, terwijl mannen gemiddeld op 20 vragen reageerden. Mannen sloegen dus flink vaker een vraag over als ze druk aan het multitasken waren.

Het interessante: als een man wél besloot te reageren, deed hij dat net zo snel en net zo goed als een vrouw. Zowel de snelheid waarmee ze antwoordden als de kwaliteit van hun antwoorden verschilden niet duidelijk van die van vrouwen. Het is dus niet zo dat mannen tijdens het multitasken minder goed kúnnen praten, ze doen het gewoon minder vaak.

Waarom vrouwen dan als betere multitaskers overkomen

Dit verschil kan meteen verklaren waarom het hardnekkige stereotype is ontstaan dat vrouwen beter zijn in meerdere dingen tegelijk. De onderzoekers deden er nog een tweede test bovenop: 160 nieuwe proefpersonen kregen videofragmenten te zien van de deelnemers uit het eerste experiment en moesten beoordelen hoe goed ze hun taken uitvoerden.

Het resultaat? De vrouwen werden daarbij gemiddeld beoordeeld als mensen die meer controle hadden over de situatie, beter presteerden en minder gestrest waren.

Logisch eigenlijk: wie tijdens de chaos blijft antwoorden, oogt voor de buitenwereld al snel als degene die alles onder controle heeft.

Wat betekent dit voor jou?

De volgende keer dat je partner je niet lijkt te horen terwijl hij druk in de keuken staat, hoef je het dus niet meteen persoonlijk op te vatten. Zijn brein schakelt gewoon liever niet naar een extra taak op dat moment. Dat zegt niks over hoe goed hij naar je kán luisteren, alleen over wat hij op dat moment prioriteert. Een geruststelling voor de één, misschien een goed excuus voor de ander.