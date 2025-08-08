Wielrenner Van Aert slaat WK en EK over

BRUSSEL (ANP) - Wout van Aert slaat het WK in Rwanda en EK in Ardèche over. "Het is een druk seizoen geweest", vertelt de Belg van de Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike bij Sporza. "Daarom hebben we ervoor gekozen om mijn seizoen na de Super 8 Classic te beëindigen en te passen voor het WK en het EK. Maar in het najaar zitten zeker nog een paar mooie doelen. Dat is gelukt met deze kalender, denk ik."

Na zijn vakantie rijdt Van Aert de Ronde van Duitsland, de Bretagne Classic en twee wedstrijden in Quebec en Montreal. Hij kijkt nu al tevreden terug op het seizoen met een ritzege in de Giro d'Italia en de Tour de France, maar zonder successen in het voorjaar. "Het is een mooi jaar geweest. Zoals eigenlijk ieder jaar waren het voorjaar en de Tour de France mijn hoofddoelen. Daarnaast ben ik blij dat ik eindelijk eens van de Giro d'Italia heb kunnen proeven."