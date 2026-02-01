ECONOMIE
MOB: coalitieakkoord heilloze voortzetting van falend beleid

Samenleving
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 9:37
anp010226039 1
NIJMEGEN (ANP) - Voorzitter Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) vindt het nieuwe coalitieakkoord van D66, VVD en CDA "een heilloze voortzetting van falend beleid".
"In plaats van een kabinet dat de wet naleeft en rechterlijke uitspraken uitvoert, kiest het nieuwe kabinet voor een juridische ramkoers die Nederland langdurig vastzet in het stikstofslot, met rampzalige gevolgen voor natuur, economie en rechtsstaat", luidt de reactie van de milieuorganisatie die veel rechtszaken over stikstof heeft gewonnen.
In het akkoord worden de stikstofdoelen voor 2030 doorgeschoven naar 2035. Voor de landbouw wordt slechts een vrijblijvend streefdoel geformuleerd, vindt MOB. "Het voornemen om de doelen uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering los te laten, betekent dat Nederland niet van het stikstofslot afkomt."
MOB noemt de plannen om Lelystad Airport te openen voor burgerluchtvaart "juridisch onhaalbaar op basis van Europese en nationale jurisprudentie".
