ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Moldavië: Rusland probeert honderdduizenden stemmen te kopen

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 15:12
anp230925145 1
CHISINAU (ANP/DPA) - De Moldavische president Maia Sandu zegt dat Rusland bezig is met een grootschalige campagne om de parlementsverkiezingen van komende zondag te beïnvloeden. Het Kremlin zou honderden miljoenen uitgeven om honderdduizenden stemmen te kopen.
Volgens Sandu delen de Russen ook geld uit aan mensen die voor onrust moeten zorgen in Moldavië. Ze zouden worden betaald om "chaos te veroorzaken, geweld te zaaien en de samenleving te intimideren".
Maandag werden 74 mensen opgepakt die volgens de autoriteiten bezig waren met de voorbereidingen van die onrust. Een deel van hen had een gevechtstraining gevolgd in Servië.
Sandu waarschuwt dat een overwinning voor de pro-Russische partijen bij de verkiezingen grote gevolgen zal hebben. Dan zou bijvoorbeeld het toetredingsproces bij de Europese Unie in gevaar komen. Ook zou Rusland Moldavië kunnen gebruiken om Oekraïne opnieuw binnen te vallen. Moldavië grenst aan het zuidwesten van Oekraïne, nabij de stad Odesa.
loading

POPULAIR NIEUWS

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

ANP-532157931

Dit vakantieland voelt verrassend Scandinavisch, maar dan voor een fractie van de prijs

161335381_m

Onderzoekers van Harvard bevestigen: dit dieet houdt je brein jong

ANP-528965117

Dit ene simpele woord kan een derde van de dementiegevallen voorkomen

shutterstock_1523260682

Dit is de elegantste manier om een passief-agressieve persoon te destabiliseren, volgens een psycholoog

ANP-532084449 (1)

Waarom langzamer sporten gezonder is dan jezelf uitputten

Loading