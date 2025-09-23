Moldavië: Rusland probeert honderdduizenden stemmen te kopen

CHISINAU (ANP/DPA) - De Moldavische president Maia Sandu zegt dat Rusland bezig is met een grootschalige campagne om de parlementsverkiezingen van komende zondag te beïnvloeden. Het Kremlin zou honderden miljoenen uitgeven om honderdduizenden stemmen te kopen.

Volgens Sandu delen de Russen ook geld uit aan mensen die voor onrust moeten zorgen in Moldavië. Ze zouden worden betaald om "chaos te veroorzaken, geweld te zaaien en de samenleving te intimideren".

Maandag werden 74 mensen opgepakt die volgens de autoriteiten bezig waren met de voorbereidingen van die onrust. Een deel van hen had een gevechtstraining gevolgd in Servië.

Sandu waarschuwt dat een overwinning voor de pro-Russische partijen bij de verkiezingen grote gevolgen zal hebben. Dan zou bijvoorbeeld het toetredingsproces bij de Europese Unie in gevaar komen. Ook zou Rusland Moldavië kunnen gebruiken om Oekraïne opnieuw binnen te vallen. Moldavië grenst aan het zuidwesten van Oekraïne, nabij de stad Odesa.