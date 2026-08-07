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Griekse burgemeester opgepakt om grote bosbrand

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 11:50
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THEBE (ANP/AFP) - De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is vrijdag opgepakt omdat hij ervan wordt beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor een grote bosbrand afgelopen week ten noordwesten van Athene. Daarnaast is een medeverdachte en eigenaar van een windmolenpark in hechtenis genomen, melden Griekse media.
Burgemeester Ioannis Apostolou werd na een lang verhoor als verdachte van brandstichting aangemerkt omdat hij baas is van een bouwonderneming. Bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een elektriciteitsleiding is de bosbrand volgens onderzoekers door kortsluiting ontstaan.
De aangerichte schade aan de natuur, olijfboomgaarden en circa 120 panden is groot volgens plaatselijke media. De elektriciteitsleiding transporteert energie van een windmolenpark en zou gebreken vertonen. Een maand geleden brak er ook al een bosbrandje uit bij de leiding, maar die was snel geblust.
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