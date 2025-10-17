Groene fractie EU-parlement wil onderzoek naar Hongaarse spionage

BRUSSEL (ANP) - De Groenen/Vrije Europese Alliantie willen dat er een onderzoekscommissie komt binnen het Europees Parlement om vermeende Hongaarse spionage binnen EU-instituten te onderzoeken. Vorige week meldde een internationaal journalistiek onderzoek dat de regering van Viktor Orbán Hongaarse EU-medewerkers benaderde om tegen betaling 'geheim medewerker' te worden van de Hongaarse inlichtingendienst.

De Hongaarse Eurocommissaris (Gezondheid) Olivér Várhelyi zou ook een rol hebben gespeeld in dit spionagenetwerk. De Europese Commissie is al een onderzoek gestart.

"Beschuldigingen dat een lidstaat EU-instellingen en -ambtenaren zou hebben bespioneerd, zijn buitengewoon ernstig en vereisen dat alle middelen worden ingezet om de omvang van deze zaak te onthullen", aldus de fractie over de noodzaak van een eigen onderzoekscommissie.

Voor de oprichting van de commissie is een meerderheid van het parlement nodig. Woensdag staat er een debat gepland over de spionage.