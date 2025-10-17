Twee hoge Chinese officieren uit functie gezet

BEIJING (ANP/RTR) - Twee hoge Chinese militairen zijn uit de krijgsmacht en de Communistische Partij gezet wegens "ernstige schendingen van de regels en wetten", meldt het ministerie van Defensie. In totaal worden negen militairen beschuldigd van corruptie. Het zou gaan om misdaden waarmee een "extreem groot bedrag" gemoeid zou zijn.

Een van de militairen is He Weidong. Hij is de een na hoogste generaal in het land en een lid van de Centrale Militaire Commissie. Het is voor het eerst sinds de Culturele Revolutie van 1966 tot 1976 dat daar een zittende generaal wordt ontslagen. He was bovendien een van de 24 leden van het politbureau, een zeer machtige organisatie binnen de partij.

Ook Miao Hua is uit zijn functie gezet. Hij was de hoogste politieke officier binnen de Chinese krijgsmacht. Hij werd in juni al geschorst bij de Centrale Militaire Commissie.

Officieel moet het machtige Centraal Comité van de partij de besluiten bevestigen. Dat komt vanaf maandag bij elkaar.