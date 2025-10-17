ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Twee hoge Chinese officieren uit functie gezet

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 13:12
anp171025135 1
BEIJING (ANP/RTR) - Twee hoge Chinese militairen zijn uit de krijgsmacht en de Communistische Partij gezet wegens "ernstige schendingen van de regels en wetten", meldt het ministerie van Defensie. In totaal worden negen militairen beschuldigd van corruptie. Het zou gaan om misdaden waarmee een "extreem groot bedrag" gemoeid zou zijn.
Een van de militairen is He Weidong. Hij is de een na hoogste generaal in het land en een lid van de Centrale Militaire Commissie. Het is voor het eerst sinds de Culturele Revolutie van 1966 tot 1976 dat daar een zittende generaal wordt ontslagen. He was bovendien een van de 24 leden van het politbureau, een zeer machtige organisatie binnen de partij.
Ook Miao Hua is uit zijn functie gezet. Hij was de hoogste politieke officier binnen de Chinese krijgsmacht. Hij werd in juni al geschorst bij de Centrale Militaire Commissie.
Officieel moet het machtige Centraal Comité van de partij de besluiten bevestigen. Dat komt vanaf maandag bij elkaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

ANP-534119779

Nieuwe coronavariant Stratus gaat rond: dit zijn de symptomen

ANP-537294207

Oekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — Trump

ANP-539037728

Peiling: Opmars D66, PVV en GL/PvdA vallen verder terug

ANP-538953358

Doodsoorzaak Diane Keaton (79) bekend

ANP-530048843

Hybride auto veel minder goed voor het milieu dan gedacht

Loading