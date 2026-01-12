Iraanse diplomaten niet welkom in gebouwen Europees Parlement

BRUSSEL (ANP) - Iraanse diplomaten zijn niet langer welkom in en bij de gebouwen van het Europees Parlement. Dat meldt voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola op X.

"Nu het dappere volk van Iran blijft opkomen voor zijn rechten en vrijheid, heb ik besloten alle diplomaten en andere vertegenwoordigers van de Islamitische Republiek Iran de toegang tot alle gebouwen van het Europees Parlement te ontzeggen", schrijft ze. Het parlement heeft onder meer gebouwen in Brussel en Straatsburg.

Het parlement zal niet "meewerken aan de legitimering van dit regime dat zichzelf in stand houdt door middel van marteling, onderdrukking en moord", aldus Metsola. Bij protesten tegen het Iraanse regime zijn de afgelopen tijd honderden doden gevallen. Duizenden mensen zijn opgepakt.

Hoeveel Iraanse diplomaten er in Europa zijn, is onduidelijk. Tegen veel leden van het Iraanse regime zijn inreisverboden naar de EU opgelegd als onderdeel van sancties.