Groenlandse premier: belangrijkste Deense verkiezingen ooit

NUUK (ANP/AFP) - De Deense parlementsverkiezingen die deze dinsdag worden gehouden, zijn volgens de minister-president van Groenland essentieel. "Ik denk dat dit de belangrijkste Deense parlementsverkiezingen in Groenland ooit zijn", aldus Jens-Frederik Nielsen. De verkiezingen zijn niet alleen in Denemarken zelf, maar ook op de Faeröer en in Groenland. Die krijgen ieder twee zetels.

"We bevinden ons in een tijdsgewricht waarin een supermacht ons probeert te verwerven, te controleren", zei Nielsen. De Amerikaanse regering onder president Donald Trump dreigde het land in te nemen, naar eigen zeggen bovenal om veiligheidsredenen. Hoewel die dreiging is afgenomen, is de minister-president er niet helemaal gerust op. "Ze hebben de wens om dat te doen, dus we bevinden ons nog steeds in een zeer gespannen positie."

Groenland hoort bij het koninkrijk Denemarken. Alle Groenlandse partijen willen dat het eiland op enig moment onafhankelijk wordt, maar verschillen van mening over het tempo.