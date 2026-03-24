Slachtofferadvocaat in zaak Ali B: cliënte uit op erkenning

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 15:32
AMSTERDAM (ANP) - De vrouw die tegen Ali B aangifte heeft gedaan van aanranding en verkrachting in Heiloo, "is in dit hele proces alleen maar uit op erkenning". Dit zei haar advocaat Bernard Sprenger dinsdag op de eerste zittingsdag in de zedenzaak tegen Ali B.
Sprenger zegt dat zijn cliënte "online constant wordt uitgekotst", terwijl ze geen cent eist. "Zij handelt dus niet uit eigenbelang, maar omdat de gebeurtenis haar te ondraaglijk werd om voor zich te houden."
"Sinds de aangifte verliest zij er alleen maar werk en vrienden mee. Zij is drie keer van woning veranderd door deze zaak. Heeft een tijd in het buitenland gezeten om niet in Nederland te worden lastiggevallen."
De slachtofferadvocaat zei dat in juni 2024, drie dagen na de strafzaak tegen Ali B in de rechtbank in Haarlem, het portiek van haar flat in brand had gestaan en dat diezelfde dag haar ouderlijk huis werd beklad met haar privégegevens. "Dit heet doxing. Het verzamelen of delen van persoonsgegevens om iemand te intimideren. Dit is strafbaar."
