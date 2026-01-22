ECONOMIE
Groenlandse premier weet ook niet wat Rutte en Trump afspraken

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 17:37
anp220126175 1
NUUK (ANP) - De Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen zegt niet te weten wat Donald Trump en Mark Rutte woensdag hebben afgesproken over zijn land. Trump meldde een deal over Groenland, maar de details daarvan zijn nog onduidelijk.
Nielsen benadrukte dat er geen overeenkomsten over Groenland kunnen worden gesloten zonder de Groenlandse bevolking daarbij te betrekken. Hij zegt open te staan voor gesprekken met de Amerikanen en andere bondgenoten over de veiligheidssituatie van het Noordpoolgebied.
Nielsen is wel blij dat Trump na de aankondiging van de deal lijkt te zijn afgestapt van zijn wens om Groenland in te lijven.
De Groenlandse regering heeft eerder deze week contact gehad met NAVO-baas Rutte, maar hij heeft niet namens het arctische eiland onderhandeld, stelt buitenlandminister Vivian Motzfeldt. Zij had wel bij Rutte aangegeven waar de "rode lijnen" van Groenland liggen en volgens haar heeft Rutte die goed overgebracht aan Trump.
