5 tips als je niet steeds op je telefoon wilt kijken

We weten al lang dat we te veel op onze telefoon zitten – maar tóch grijpen we er gemiddeld honderden keren per dag naar, vaak al binnen tien minuten na het wakker worden. In Nederland heeft inmiddels ruim 96 procent een smartphone ; het apparaat is dus letterlijk altijd binnen handbereik. Tegelijk zegt een grote meerderheid dat ze minder schermtijd wil, maar het simpelweg niet voor elkaar krijgt. Hoe stap je uit die reflex zonder meteen een klooster in te hoeven?.

Tip 1 – Vraag je af: wat zoek ik nu echt?

De eerste stap is absurd simpel: pauzeer één seconde voordat je pakt. In plaats van automatisch Instagram te openen, vraag je jezelf af: ben ik moe, verveeld, onzeker, een lastig mailtje aan het uitstellen? De kans is groot dat je iets anders nodig hebt dan nóg een scrollronde: een korte wandeling, een glas water, een appje naar een vriend(in) of gewoon even niets. Door dit bewust te oefenen, dwing je jezelf om behoefte en gewoonte uit elkaar te trekken.​.

Tip 2 – Oefen met ‘urge surfing’.

Psychologen beschrijven de drang om je telefoon te pakken als een golf: hij bouwt op, bereikt een piek en zakt dan weer weg als je er niet op reageert. Train jezelf om dertig tot zestig seconden te wachten als je die drang voelt. Kijk om je heen, let op je ademhaling, tel desnoods langzaam tot dertig. Hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker het wordt om niet automatisch toe te geven – en hoe minder dwingend de impuls voelt.​.

Tip 3 – Knip in het gewoontepatroon.

Gewoonten bestaan uit drie elementen: motivatie, gemak en een prikkel. Haal er één weg, en de gewoonte verzwakt. Zet daarom zoveel mogelijk notificaties uit, zodat je telefoon je niet voortdurend roept. Maak het scherm saaier (zwart-witstand, minder apps op je beginscherm) en leg verleidelijke apps in een map die je bewust moet openen. Kleine stukjes ‘frictie’ zorgen dat je nét even langer nadenkt voor je weer in de feed verdwijnt.​​.

Tip 4 – Hou je telefoon uit de slaapkamer.

Alle goede voornemens sneuvelen in bed . Onderzoek laat zien dat alleen al de aanwezigheid van een smartphone naast je kussen samenhangt met korter en onrustiger slapen, zeker bij jongeren. Leg je telefoon ’s avonds in een andere kamer en koop weer een ouderwetse wekker. Je vermindert zo de verleiding tot nachtelijk doomscrollen én de prikkel om nog voor het opstaan door je meldingen te gaan.​.

Tip 5 – Maak het jezelf bewust lastiger.