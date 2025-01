GroenLinks en PvdA gaan in meeste gemeenten samen verkiezingen in

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks en PvdA gaan ook op lokaal niveau nauwer samenwerken. De linkse partijen trekken volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen samen op in bijna negen op de tien gemeenten waarin zij allebei vertegenwoordigd zijn. Het gaat om minstens 230 gemeenten, drie keer zoveel als in 2022.

In de meeste gevallen betekent de linkse samenwerking dat de partijen met een gezamenlijke kandidatenlijst en verkiezingsprogramma meedoen. Dat is bijvoorbeeld het geval in drie van de vier grote steden, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

In Amsterdam doen GroenLinks en PvdA nog apart mee aan de verkiezingen, maar gaan zij daarna wel één fractie vormen in de hoofdstedelijke gemeenteraad. Andere vormen van samenwerking die voorkomen, zijn bijvoorbeeld een stembusakkoord of gezamenlijk campagne voeren.

GroenLinks en PvdA deden in november 2023 samen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Met 25 zetels werden zij achter de PVV de tweede partij. Hun gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer, gevormd nadat zij wel ieder voor zich hadden deelgenomen aan de provinciale verkiezingen, is ook de op een na grootste.