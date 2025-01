Zweden stuurt Oekraïne grootste steunpakket tot nu toe

STOCKHOLM (ANP) - Zweden heeft nog eens omgerekend bijna 1,2 miljard euro vrijgemaakt voor militaire hulp aan Oekraïne. Het is het grootste hulppakket dat Zweden Oekraïne heeft geschonken sinds Rusland het land binnenviel, stelt defensieminister Pål Jonson.

Europa moet zich opmaken om een groter deel van de hulp aan Oekraïne op zich te nemen, zei Jonson. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump hamert daar al langer op en ook NAVO-chef Mark Rutte spreekt dat inmiddels uit.

Van de 13,5 miljard Zweedse kroon steekt Zweden bijna de helft in bestellingen voor Oekraïne bij de wapenindustrie. Een kleiner deel gaat naar de snelgroeiende wapenindustrie in Oekraïne zelf. De Zweedse krijgsmacht staat verder onder meer snelle aanvalsboten, antitankwapens, vrachtwagens en munitie af, samen goed voor een kwart van het pakket. Ook gaat er geld naar het trainen van het Oekraïense leger en naar het opzetten van een defensie-onderzoeksinstituut in Oekraïne.