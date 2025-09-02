ECONOMIE
GroenLinks-PvdA hoopt alsnog op steun voor leegstandsheffing

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 21:17
anp020925205 1
DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA doet een nieuwe poging om een leegstandsheffing in te voeren, die gemeenten kunnen opleggen aan vastgoedeigenaren die panden langer dan een jaar leeg laten staan. Het is niet de eerste keer dat de partij dit voorstel doet, maar deze keer draagt het ook de handtekening van NSC, een partij die eerder tegen was. Daarmee komt een meerderheid in de Tweede Kamer een stuk dichterbij.
In bijvoorbeeld Vlaanderen bestaat al zo'n boete op leegstand. Gemeenten kunnen die inzetten als prikkel voor woningeigenaren om leegstaande huizen te gaan verhuren, zodat het woningaanbod toeneemt. Als het aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ligt, komt die mogelijkheid er in Nederland ook.
GroenLinks-PvdA wist zich al verzekerd van steun van de SP en de Partij voor de Dieren, die het voorstel mede indienen, en ook NSC tekent dus mee. Die partij stemde vlak voor de zomer nog tegen een motie van vergelijkbare strekking. D66, CDA, ChristenUnie, DENK en Volt steunden die wel.
